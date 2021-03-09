"Порше" российского хоккеиста пробил стену паркинга в Москве — видео

"Порше" пробил стену паркинга в Москве. Видео © LIFE

На многоуровневой стоянке столичного жилого комплекса "Ривер Парк" "порше" пробил стену на уровне третьего этажа. Водитель автомобиля не пострадал.

Инцидент произошёл на улице Коломенской. В результате происшествия часть машины осталась висеть в воздухе.

Как узнал Лайф, "порше" принадлежит экс-нападающему нижнекамского хоккейного клуба "Нефтехимик". 33-летний спортсмен покинул его в прошлом году, а в данный момент не играет в КХЛ.

Ранее Лайф сообщал, что под Воронежем грузовик въехал прямо в кафе. Выяснилось, что в момент аварии за рулём большегруза никого не было.

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