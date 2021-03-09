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Общался с зеркалом и объяснялся на камеру: в Красноярске пьяный дебошир битой "избил" лифт, "отказавшийся" его везти — видео

Правоохранители задержали мужчину и проводят проверку.

9 марта 2021, 11:40
Дебошир в Красноярске разносит грузовой лифт. Видео © VK / pokrovka24

Сильно пьяный мужчина из Красноярска попытался уехать на лифте, а когда не смог, стал крушить его битой. Действия дебошира запечатлела камера видеонаблюдения.

Инцидент произошёл 5 марта в грузовом лифте многоэтажного дома по адресу Чернышевского, д. 114. Мужчина зашёл в кабину, долго нажимал на кнопки, после чего стал бить стены битой, которую держал в руках. Кроме того, он общался со своим отражением в зеркале и пытался что-то объяснить камере.

Так и не добившись своего, агрессор вышел из кабины и встретил женщину. Та аккуратно обошла мужчину, зашла в лифт и сразу же уехала.

Управляющая компания подала заявление в полицию. Как пишет издание "Дела.ru", дебошир уже задержан, правоохранители проводят проверку.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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