Общался с зеркалом и объяснялся на камеру: в Красноярске пьяный дебошир битой "избил" лифт, "отказавшийся" его везти — видео
Правоохранители задержали мужчину и проводят проверку.
Дебошир в Красноярске разносит грузовой лифт. Видео © VK / pokrovka24
Сильно пьяный мужчина из Красноярска попытался уехать на лифте, а когда не смог, стал крушить его битой. Действия дебошира запечатлела камера видеонаблюдения.
Инцидент произошёл 5 марта в грузовом лифте многоэтажного дома по адресу Чернышевского, д. 114. Мужчина зашёл в кабину, долго нажимал на кнопки, после чего стал бить стены битой, которую держал в руках. Кроме того, он общался со своим отражением в зеркале и пытался что-то объяснить камере.
Так и не добившись своего, агрессор вышел из кабины и встретил женщину. Та аккуратно обошла мужчину, зашла в лифт и сразу же уехала.
Управляющая компания подала заявление в полицию. Как пишет издание "Дела.ru", дебошир уже задержан, правоохранители проводят проверку.
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