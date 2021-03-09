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Политолог назвал возможную угрозу для британской монархии после интервью принца Гарри и Меган Маркл

Авторитет королевы Елизаветы II вряд ли будет поставлен под сомнение, отметил эксперт.

9 марта 2021, 11:32
<p>Фото © James Devaney / FilmMagic</p>

Фото © James Devaney / FilmMagic

Ещё до выхода интервью принца Гарри и Меган Маркл озвучивались инициативы сузить функции британской монархии, а теперь они получат больше внимания, так как соответствующие мысли высказал член королевской семьи. Таким мнением с Лайфом поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Однако вряд ли подобные дискуссии начнутся в ближайшее время, считает эксперт.

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"Скорее всего, сейчас фокус сосредоточится на Меган и Гарри. Основное недовольство будет направлено именно против них, а не против королевской фамилии. Я не думаю, что будут высказывать сомнения в авторитете королевы. Вопрос здесь ставится на перспективу: королева пользуется безусловной поддержкой, авторитетом — и лишать её полномочий никто не будет. Она часть жизни британской", — отметил политолог.

По его словам, вопрос о сокращении полномочий монарха будет поставлен в тот момент, когда на трон взойдёт принц Чарльз. Уже сейчас наследник британского престола не вызывает восхищения и уважения у соотечественников. Оленченко подчеркнул, что уже происходят процессы, которые показывают, что после ухода королевы будут проведены реформы.

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Нужно больше времени на ответ: Елизавета II не стала подписывать заявление по поводу интервью принца Гарри и Меган Маркл

Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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