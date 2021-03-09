Нужно больше времени на ответ: Елизавета II не стала подписывать заявление по поводу интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II отказалась подписывать "заранее подготовленное заявление" по поводу интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Ответ монаршей особы, по прогнозам официальных лиц, должен был снизить напряжённость после критических слов в адрес членов британской королевской семьи. Об этом сообщает газета The Times .

Отмечается, что после высказываний герцогов Сассекских Букингемский дворец оказался в замешательстве. В тексте подготовленного заявления подчёркивались любовь семьи и забота о принце и его супруге. Теперь, как сообщает издание, Её Величеству "необходимо больше времени, чтобы обдумать свой ответ".