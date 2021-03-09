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Нужно больше времени на ответ: Елизавета II не стала подписывать заявление по поводу интервью принца Гарри и Меган Маркл

Ситуация наносит удар по репутации королевской семьи внутри страны и за рубежом, считают обозреватели.

9 марта 2021, 10:15

Фото © ТАСС / EPA

Королева Великобритании Елизавета II отказалась подписывать "заранее подготовленное заявление" по поводу интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Ответ монаршей особы, по прогнозам официальных лиц, должен был снизить напряжённость после критических слов в адрес членов британской королевской семьи. Об этом сообщает газета The Times.

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Отмечается, что после высказываний герцогов Сассекских Букингемский дворец оказался в замешательстве. В тексте подготовленного заявления подчёркивались любовь семьи и забота о принце и его супруге. Теперь, как сообщает издание, Её Величеству "необходимо больше времени, чтобы обдумать свой ответ".

По оценке британских обозревателей, сложившаяся ситуация наносит удар по репутации королевской семьи внутри страны и за рубежом.

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Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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