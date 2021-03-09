Вакцину от ковида получили уже 22% депутатов Госдумы.

Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы 84-летняя Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса, у неё уже выработались антитела. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Когда Валентина Владимировна сказала, что у неё антитела появились, это следствие сделанной прививки, Валентина Владимировна сделала прививку", — сказал Володин на пленарном заседании ГД.

Вакцины от ковида получили уже 22% депутатов Думы. Среди них лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский. При этом 35% парламентариев переболело коронавирусом.