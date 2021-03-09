Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 марта 2021, 13:01

84-летняя Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Вакцину от ковида получили уже 22% депутатов Госдумы.

Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы 84-летняя Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса, у неё уже выработались антитела. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Когда Валентина Владимировна сказала, что у неё антитела появились, это следствие сделанной прививки, Валентина Владимировна сделала прививку", сказал Володин на пленарном заседании ГД.

Вакцины от ковида получили уже 22% депутатов Думы. Среди них лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский. При этом 35% парламентариев переболело коронавирусом.

Напомним, с 18 января в РФ стартовала массовая вакцинация населения, прививки от коронавируса сделало примерно четыре миллиона человек — два миллиона россиян получили обе дозы препарата, ещё два миллиона — пока только по одной.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Валентина Терешкова
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Медицина
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar