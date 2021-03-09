Ещё в двух торговых центрах Москвы можно будет сделать прививку от ковида
В столице работает уже более 100 пунктов вакцинации.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
С 10 марта москвичи смогут привиться от коронавируса ещё в двух торговых центрах — "Круг" и "Тройка". Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы видим, что вакцинация в таких, казалось бы, нетрадиционных локациях привлекает всё большее количество жителей", — подчеркнула заммэра, отметив, что в выездных пунктах прививки делаются бесплатно, а предварительная запись на процедуру не требуется.
Напомним, 20 января выездные прививочные пункты начали работу в торговых центрах "Афимолл-Сити", "Океания" и "Город", в главном офисе "Мои документы", театре "Геликон-опера" и фудмолле "Депо". Кроме того, сделать прививку можно в самом сердце столицы — ГУМе на Красной площади. В Москве сейчас работает более 100 пунктов вакцинации.
А ранее Лайф писал, что в России подали заявку на регистрацию вакцины от ковида, созданной вместе с Китаем. Препарат проходит уже третью фазу клинических испытаний.
Коронавирус: Главное
За сутки в России выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса. Это минимум с 2 октября
сегодня в 08:01
В России подали заявку на регистрацию вакцины от ковида, созданной вместе с Китаем
сегодня в 07:35
"Устала быть козлом отпущения": Глава Еврокомиссии раскритиковала производителей вакцины за срыв сроков поставки в ЕС
сегодня в 03:34
Выбор редакции
Иммунолог развенчал популярные мифы об антителах к коронавирусу
Создатели "Спутника V" потребовали извинений от EMA за сравнение вакцины с русской рулеткой
За сутки в России выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса. Это минимум с 2 октября
"Песня проигрывает для уровня Евровидения": Худрук "Бурановских бабушек" оценила победу Манижи в отборе на конкурс
В Сеть попали интимные снимки Виктории Бони, за которые мошенники требовали миллионы рублей
Комментариев: 0