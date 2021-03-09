Ещё в двух торговых центрах Москвы можно будет сделать прививку от ковида

С 10 марта москвичи смогут привиться от коронавируса ещё в двух торговых центрах — "Круг" и "Тройка". Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что вакцинация в таких, казалось бы, нетрадиционных локациях привлекает всё большее количество жителей", — подчеркнула заммэра, отметив, что в выездных пунктах прививки делаются бесплатно, а предварительная запись на процедуру не требуется.

Напомним, 20 января выездные прививочные пункты начали работу в торговых центрах "Афимолл-Сити", "Океания" и "Город", в главном офисе "Мои документы", театре "Геликон-опера" и фудмолле "Депо". Кроме того, сделать прививку можно в самом сердце столицы — ГУМе на Красной площади. В Москве сейчас работает более 100 пунктов вакцинации.

А ранее Лайф писал, что в России подали заявку на регистрацию вакцины от ковида, созданной вместе с Китаем. Препарат проходит уже третью фазу клинических испытаний.

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