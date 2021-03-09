За сутки в России выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса. Это минимум с 2 октября

За сутки в России выявили 9445 новых случаев коронавируса — и это минимум с 2 октября 2020 года. Также за сутки умерло 336 пациентов, выздоровел 9931. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости — Москва (+1066 случаев за сутки), Петербург (+941), Подмосковье (+523), Нижегородская (+373) и Ростовская (+262) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших в Петербурге (+1372 за сутки), Москве (+1027), Подмосковье (+592), Нижегородской (+427) и Самарской (+294) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 342 474 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 89 809 пациентов, 3 932 177 человек выздоровело.



Напомним, с 18 января в РФ стартовала массовая вакцинация населения, прививки от коронавируса сделало примерно четыре миллиона человек — два миллиона россиян получили обе дозы препарата, ещё два миллиона — пока только по одной. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что девять регионов РФ ещё не приступали к вакцинации, это связано со сложностями в логистике и организации прививочных пунктов.

Авторы