В России подали заявку на регистрацию вакцины от ковида, созданной вместе с Китаем

В России подали заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, которую разработали китайская компания CanSino Biologics и российская Petrovax. Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в беседе с "Интерфаксом".

Отмечается, что препарат проходит третью фазу клинических испытаний. Исследования уже показали "весьма положительные данные", подчеркнул дипломат.

"Китай и Россия поддерживали друг друга в двусторонних и многосторонних форматах, развернули обширное сотрудничество в таких сферах, как профилактика и контроль эпидемии, диагностика и лечение, тестирования, исследования и разработка вакцины и лекарственных препаратов", — отметил Ханьхуэй.

По словам посла, вакцины являются важной мерой профилактики и контроля над пандемией, а также серьёзным аспектом международного сотрудничества. В Китае уже обратили внимание на российские препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак", добавил дипломат. Так, производитель "Спутника V" и соответствующие китайские предприятия уже рассматривают вопрос о сотрудничестве по разработке лекарств против CoViD-19, а Минздрав РФ одобрил заявку на регистрацию китайского препарата Azifuding.

Ранее Лайф рассказывал, что создатели "Спутника V" потребовали извинений от EMA за сравнение вакцины с русской рулеткой. Препарат одобрен более чем в 45 странах, и регулятор ЕС не имеет права подрывать доверие к органам этих государств, отметили разработчики.

Авторы