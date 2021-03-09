В России подали заявку на регистрацию вакцины от ковида, созданной вместе с Китаем
Препарат проходит третью фазу клинических испытаний.
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В России подали заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, которую разработали китайская компания CanSino Biologics и российская Petrovax. Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в беседе с "Интерфаксом".
Отмечается, что препарат проходит третью фазу клинических испытаний. Исследования уже показали "весьма положительные данные", подчеркнул дипломат.
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"Китай и Россия поддерживали друг друга в двусторонних и многосторонних форматах, развернули обширное сотрудничество в таких сферах, как профилактика и контроль эпидемии, диагностика и лечение, тестирования, исследования и разработка вакцины и лекарственных препаратов", — отметил Ханьхуэй.
По словам посла, вакцины являются важной мерой профилактики и контроля над пандемией, а также серьёзным аспектом международного сотрудничества. В Китае уже обратили внимание на российские препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак", добавил дипломат. Так, производитель "Спутника V" и соответствующие китайские предприятия уже рассматривают вопрос о сотрудничестве по разработке лекарств против CoViD-19, а Минздрав РФ одобрил заявку на регистрацию китайского препарата Azifuding.
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Ранее Лайф рассказывал, что создатели "Спутника V" потребовали извинений от EMA за сравнение вакцины с русской рулеткой. Препарат одобрен более чем в 45 странах, и регулятор ЕС не имеет права подрывать доверие к органам этих государств, отметили разработчики.
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