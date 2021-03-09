В России предложили ограничить рекламу фастфуда

В России предложили перенять опыт ряда зарубежных стран и ограничить рекламу фастфуда. Соответствующее предложение главе Минздрава Михаилу Мурашко направил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о введении в России ограничений на рекламу заведений быстрого питания и их продукции, а именно — полностью запретить подобную рекламу в печатных СМИ, сети Интернет, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы, а также рекламу фастфуда на телевидении и радио с 8:00 до 23:00", — цитирует RT текст обращения.

В поддержку своей инициативы общественник отметил, что эксперты, в том числе из ВОЗ, не раз указывали на серьёзные проблемы со здоровьем, которые вызывает систематическое употребление фастфуда. По словам Петунина, в России регулярное посещение ресторанов быстрого питания стало "своего рода стилем жизни" для многих граждан.

А ранее в России предлагали направлять налоги от заведений фастфуда на борьбу с ожирением.

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