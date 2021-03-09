В России алкоголикам могут запретить занимать руководящие должности

В России могут запретить страдающим алкоголизмом людям занимать руководящие должности в организациях. С такой инициативой выступил зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, соответствующее обращение он намерен в ближайшее время направить в Минтруд и правительство. Об этом сообщает News.ru.

Петров отметил, что от профессионализма и личных качеств руководителя зависит жизнь коллектива, а если ответственный кадр мучается похмельем, то говорить о надлежащем исполнении обязанностей не приходится. По словам общественника, встречаются таланты, которым алкоголь не мешает совершать достижения и принимать важные решения (например, таким был Уинстон Черчилль). Однако таких людей мало, а в нашей стране "любое явление может приобрести крайнюю форму воплощения".

"Следует ужесточить контроль над руководящим звеном в плане контроля за пристрастием к выпивке. Как при приёме на работу, так и при исполнении обязанностей: проводить не формальный, а строгий медосмотр не реже двух раз в год и следить за соблюдением всех норм профессионального поведения", — отметил Петров.

По его словам, предположения о заболевании начальника алкоголизмом должны становиться поводом для обязательного обследования и возможного лечения, в случае систематического пьянства необходимо увольнять таких сотрудников. Поэтому следует внести соответствующие поправки в закон о труде, чтобы как минимум усложнить приход алкоголика на любую руководящую позицию, добавил общественник.

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