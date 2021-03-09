Более 80 человек пострадали во время шествия феминисток против насилия в Мексике. Видео © Twitter / The New York Times

В Мексике во время марша феминисток против дискриминации и насилия, который прошёл 8 Марта, пострадали 62 сотрудницы полиции и 19 гражданских лиц. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности столицы страны.

"В ходе марша, организованного в честь Международного женского дня, на данный момент получили ранения 62 сотрудницы полиции и 19 гражданских лиц. Девять полицейских и одно гражданское лицо госпитализированы и находятся в стабильном состоянии", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что перед маршем власти Мехико предусмотрительно огородили исторические здания и памятники, чтобы защитить их от вандализма. Шествие активистки начали на площади Революции в центре города, где радикальная часть протестующих снесла ограждение, закрывавшее лифт 67-метровой триумфальной арки. А под президентским балконом, который стал конечной точкой пути, агрессивно настроенным активисткам удалось сломать металлическое ограждение здания. Феминисток встретил безоружный кордон, участницы акции облили бензином стоявших в проёме ограждения женщин-полицейских и подожгли.

В ходе акции пострадали и журналисты. Представителей СМИ, которые, по мнению активисток, неправильно освещают проблему притеснения женщин в стране, обливали краской, а один из телеоператоров получил удар молотком по камере и цепью — по голове. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

Отметим, что, согласно статистике, в Мексике ежедневно убивают десять женщин, более половины из которых погибают от рук партнёров или родственников. С января по июнь 2020 года в стране было убито 1844 женщины, экстренные службы государства в этот период зарегистрировали 132 110 обращений о предполагаемом насилии над представительницами слабого пола, зафиксировано 7866 предполагаемых жертв изнасилований. При этом 50% преступлений против жительниц Мексики остаются безнаказанными.

Ранее Лайф рассказывал, что в Цюрихе прошла массовая демонстрация, организованная феминистками в преддверии 8 Марта. Шествие закончилось потасовками и стычками с полицией, офицерам пришлось применить слезоточивый газ.

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