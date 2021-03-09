В Генпрокуратуре назвали лидирующие по уровню коррупции регионы

В России в 2020 году лидером по числу выявленных случаев взяточничества стала Москва. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин в беседе с РИА "Новости".

Далее в рейтинге идут Татарстан, Ставропольский край, Подмосковье, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области. Чуть меньший уровень коррупции зарегистрировали в Дагестане и Пермском крае. А меньше всего случаев взяточничества в прошедшем году выявили на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

По словам Балдина, в такого рода сводках "всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов", принятие решений, значимых в экономическом плане, а также те субъекты, где расположены федеральные органы и крупные промышленные центры.

"Одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными", — уточнил представитель Генпрокуратуры.

Он отметил, что, исходя из этого, формируемая статистика скорее свидетельствует об активности правоохранительных органов региона по выявлению коррупции.

Ранее в Генпрокуратуре раскрыли, кто чаще всего берёт мелкие взятки. Таковой считается сумма не более десяти тысяч рублей. Наказание за подобное составляет до года лишения свободы, но если взяточник уже ранее был судим за такое преступление, то ему грозит до трёх лет.

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