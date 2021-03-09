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Шеф-повар Кремля раскрыл, какие блины любили Сталин, Брежнев и Горбачёв

Также он поделился и своим любимым рецептом.

9 марта 2021, 05:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Лидеры СССР Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачёв любили блины. О любимых рецептах политиков рассказал шеф-повар, консультант Кремля и Белого дома Анатолий Галкин.

"Леонид Ильич Брежнев любил сдобные блины на дрожжах — толстые, "ноздрястые". Любил он их есть с чёрной икоркой под "Зубровочку". А вот Михаил Сергеевич любил, наоборот, тонкие блины с топлёным маслицем и сметанкой. Ел он блины и с икрой, и с сёмгой", — приводит слова Галкина "Вечерняя Москва".

По его словам, сёмгу для Горбачёва везли самую лучшую — из Мурманска. Она розовая и жирная, а тот лосось, который в магазинах продавался как сёмга, ей в подмётки не годится, отметил шеф-повар.

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Галкин добавил, что его бабушка готовила щи Сталину, советский лидер очень любил их. Также она подавала ему на стол блины с вареньем из грецких орехов и из кизила.

Шеф-повар поделился рецептом и своих любимых блинов. Необходимо смешать воду и тёплое молоко в равной пропорции. Дрожжи замешать с тёплой водой и сахаром. Муку (обязательно высшего сорта) просеять перед приготовлением теста, тогда блины получатся пышными. В муку вливается разбавленное молоко, затем всё взбивается, добавляется соль, сахар и разведённые дрожжи. Чем гуще тесто, тем толще блины. Чтобы испечь тоненькие блинчики, консистенция теста должна быть как у кефира.

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Ранее Лайф писал том, что диетолог перечислила рецепты полезных блинов на Масленицу.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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