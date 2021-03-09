Шеф-повар Кремля раскрыл, какие блины любили Сталин, Брежнев и Горбачёв
Также он поделился и своим любимым рецептом.
Фото © Pixabay
Лидеры СССР Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачёв любили блины. О любимых рецептах политиков рассказал шеф-повар, консультант Кремля и Белого дома Анатолий Галкин.
"Леонид Ильич Брежнев любил сдобные блины на дрожжах — толстые, "ноздрястые". Любил он их есть с чёрной икоркой под "Зубровочку". А вот Михаил Сергеевич любил, наоборот, тонкие блины с топлёным маслицем и сметанкой. Ел он блины и с икрой, и с сёмгой", — приводит слова Галкина "Вечерняя Москва".
По его словам, сёмгу для Горбачёва везли самую лучшую — из Мурманска. Она розовая и жирная, а тот лосось, который в магазинах продавался как сёмга, ей в подмётки не годится, отметил шеф-повар.
Галкин добавил, что его бабушка готовила щи Сталину, советский лидер очень любил их. Также она подавала ему на стол блины с вареньем из грецких орехов и из кизила.
Шеф-повар поделился рецептом и своих любимых блинов. Необходимо смешать воду и тёплое молоко в равной пропорции. Дрожжи замешать с тёплой водой и сахаром. Муку (обязательно высшего сорта) просеять перед приготовлением теста, тогда блины получатся пышными. В муку вливается разбавленное молоко, затем всё взбивается, добавляется соль, сахар и разведённые дрожжи. Чем гуще тесто, тем толще блины. Чтобы испечь тоненькие блинчики, консистенция теста должна быть как у кефира.
Лента новостей
Экологи США обвинили мидий из России в загрязнении Великих озёр
сегодня в 05:26
Мучился от ожога, пока мать и бабушка ругались: под Красноярском 10-месячный малыш прокусил упаковку со средством для чистки труб
сегодня в 05:17
СМИ: Торговые сети и производители мяса птицы договорились о заморозке отпускных цен
сегодня в 04:57
Ранее Лайф писал том, что диетолог перечислила рецепты полезных блинов на Масленицу.
Выбор редакции
Православные христиане встречают Масленицу
Диетолог перечислила рецепты полезных блинов на Масленицу
В Генпрокуратуре назвали лидирующие по уровню коррупции регионы
Экологи США обвинили мидий из России в загрязнении Великих озёр
Мучился от ожога, пока мать и бабушка ругались: под Красноярском 10-месячный малыш прокусил упаковку со средством для чистки труб
Комментариев: 0