Тискали, брали на руки и фотографировались: жители Приморья довели тюленёнка до смерти — видео
Испуганный малыш не смог пережить стресс от активного человеческого внимания.
Жители Приморья довели тюленёнка до смерти. Видео © Реабилитационный центр "Тюлень"
Жители посёлка Зарубино Приморского края затискали детёныша тюленя, который случайно остался один на берегу, из-за чего он позже умер. Об этом сообщает реабилитационный центр "Тюлень". Уточняется, что мать дважды звала малыша, находясь в воде, но детёныш всё это время оставался на берегу.
"Вскоре набежала куча народу, и все хотели ему [детёнышу] помочь или хотя бы сфотографировать. Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детёнышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем", — отмечается в сообщении центра.
В итоге испуганного тюленёнка забрали в центр реабилитации. Однако все усилия специалистов оказались тщетны — малыш не пережил шок, полученный из-за "активного человеческого внимания на берегу". В центре подчеркнули, что детёныши диких животных очень пугливые и могут не выдержать последствий сильного стресса.
Специалисты напомнили, что выброшенное на берег дикое животное нельзя гладить, кормить или пытаться столкнуть его обратно. Единственное, чем очевидцы могут помочь бедолаге, — это вызвать службу спасения.
А ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае сотрудник МЧС спас трёх оказавшихся на суше белух. Всю ночь мужчина отгонял собак от животных и обливал их водой.
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