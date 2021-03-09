Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Тискали, брали на руки и фотографировались: жители Приморья довели тюленёнка до смерти — видео

Испуганный малыш не смог пережить стресс от активного человеческого внимания.

9 марта 2021, 06:43

Жители Приморья довели тюленёнка до смерти. Видео © Реабилитационный центр "Тюлень"

Жители посёлка Зарубино Приморского края затискали детёныша тюленя, который случайно остался один на берегу, из-за чего он позже умер. Об этом сообщает реабилитационный центр "Тюлень". Уточняется, что мать дважды звала малыша, находясь в воде, но детёныш всё это время оставался на берегу.

В Госдуме предложили запретить вылов морских млекопитающих для океанариумов и дельфинариев

В Госдуме предложили запретить вылов морских млекопитающих для океанариумов и дельфинариев

"Вскоре набежала куча народу, и все хотели ему [детёнышу] помочь или хотя бы сфотографировать. Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детёнышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем", — отмечается в сообщении центра.

В итоге испуганного тюленёнка забрали в центр реабилитации. Однако все усилия специалистов оказались тщетны — малыш не пережил шок, полученный из-за "активного человеческого внимания на берегу". В центре подчеркнули, что детёныши диких животных очень пугливые и могут не выдержать последствий сильного стресса.

Специалисты напомнили, что выброшенное на берег дикое животное нельзя гладить, кормить или пытаться столкнуть его обратно. Единственное, чем очевидцы могут помочь бедолаге, — это вызвать службу спасения.

Под Калининградом тюленёнок забрался в лодку к ныряльщикам — видео

Под Калининградом тюленёнок забрался в лодку к ныряльщикам — видео

А ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае сотрудник МЧС спас трёх оказавшихся на суше белух. Всю ночь мужчина отгонял собак от животных и обливал их водой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В МЧС начали проверку после избиения известной блогерши пожарным в Приморье

7 марта, 11:51

Нерпёнок Шлиссик с другом Крошиком поздравили россиян с Новым годом

31 декабря, 16:58

Арестован сибиряк, жестоко расправившийся со своей 17-летней сожительницей

сегодня в 06:54

В России подали заявку на регистрацию вакцины от ковида, созданной вместе с Китаем

сегодня в 07:35

Камера наблюдения сняла, как испуганный сын прибежал ночью к папе, и это видео мигом стало вирусным

сегодня в 07:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1