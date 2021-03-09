Тискали, брали на руки и фотографировались: жители Приморья довели тюленёнка до смерти — видео

Жители Приморья довели тюленёнка до смерти. Видео © Реабилитационный центр "Тюлень"

Жители посёлка Зарубино Приморского края затискали детёныша тюленя, который случайно остался один на берегу, из-за чего он позже умер. Об этом сообщает реабилитационный центр "Тюлень". Уточняется, что мать дважды звала малыша, находясь в воде, но детёныш всё это время оставался на берегу.

"Вскоре набежала куча народу, и все хотели ему [детёнышу] помочь или хотя бы сфотографировать. Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детёнышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем", — отмечается в сообщении центра.

В итоге испуганного тюленёнка забрали в центр реабилитации. Однако все усилия специалистов оказались тщетны — малыш не пережил шок, полученный из-за "активного человеческого внимания на берегу". В центре подчеркнули, что детёныши диких животных очень пугливые и могут не выдержать последствий сильного стресса.

Специалисты напомнили, что выброшенное на берег дикое животное нельзя гладить, кормить или пытаться столкнуть его обратно. Единственное, чем очевидцы могут помочь бедолаге, — это вызвать службу спасения.

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