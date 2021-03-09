Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Арестован сибиряк, жестоко расправившийся со своей 17-летней сожительницей

Парень признался, что нанёс девушке не менее 35 ножевых ранений в шею.

9 марта 2021, 06:54

В Новосибирске на два месяца арестовали 19-летнего юношу по обвинению в убийстве своей 17-летней сожительницы. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

На допросе молодой человек признался в убийстве и заявил, что мотивом преступления стал бытовой конфликт.

"Молодой человек, разозлившись, взял на кухне нож, однако девушка не оценила всерьёз его намерений. Подозреваемый нанёс потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых последняя скончалась на месте. После совершения преступления злоумышленник перевел с её банковской карты на свою денежные средства в размере трёх тысяч рублей, забрал её ноутбук и мобильный телефон, которые в последующем сдал в ломбард", — говорится в сообщении следствия.

Подруга — о 17-летней девушке из Новосибирска, которую зарезал бойфренд-наркоман: Была светлой и открытой

Подруга — о 17-летней девушке из Новосибирска, которую зарезал бойфренд-наркоман: Была светлой и открытой

Напомним, кровавая расправа произошла 7 марта. После обнаружения тела девушки был задержан её 19-летний сожитель. Фёдора нашли в Кемерове, куда он добрался автостопом, чтобы встретиться со своей знакомой.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Напавшего на авто с номерами АМР тиктокера поместили в спецблок СИЗО

4 марта, 21:56

Спокойный и непьющий: Лайф пообщался с соседями москвича, подозреваемого в убийстве шестилетнего сына

вчера в 14:59

Тискали, брали на руки и фотографировались: жители Приморья довели тюленёнка до смерти — видео

сегодня в 06:43

В России подали заявку на регистрацию вакцины от ковида, созданной вместе с Китаем

сегодня в 07:35

Камера наблюдения сняла, как испуганный сын прибежал ночью к папе, и это видео мигом стало вирусным

сегодня в 07:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1