Арестован сибиряк, жестоко расправившийся со своей 17-летней сожительницей

В Новосибирске на два месяца арестовали 19-летнего юношу по обвинению в убийстве своей 17-летней сожительницы. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

"Молодой человек, разозлившись, взял на кухне нож, однако девушка не оценила всерьёз его намерений. Подозреваемый нанёс потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых последняя скончалась на месте. После совершения преступления злоумышленник перевел с её банковской карты на свою денежные средства в размере трёх тысяч рублей, забрал её ноутбук и мобильный телефон, которые в последующем сдал в ломбард", — говорится в сообщении следствия.