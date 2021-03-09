Арестован сибиряк, жестоко расправившийся со своей 17-летней сожительницей
Парень признался, что нанёс девушке не менее 35 ножевых ранений в шею.
В Новосибирске на два месяца арестовали 19-летнего юношу по обвинению в убийстве своей 17-летней сожительницы. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
На допросе молодой человек признался в убийстве и заявил, что мотивом преступления стал бытовой конфликт.
"Молодой человек, разозлившись, взял на кухне нож, однако девушка не оценила всерьёз его намерений. Подозреваемый нанёс потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых последняя скончалась на месте. После совершения преступления злоумышленник перевел с её банковской карты на свою денежные средства в размере трёх тысяч рублей, забрал её ноутбук и мобильный телефон, которые в последующем сдал в ломбард", — говорится в сообщении следствия.
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Напомним, кровавая расправа произошла 7 марта. После обнаружения тела девушки был задержан её 19-летний сожитель. Фёдора нашли в Кемерове, куда он добрался автостопом, чтобы встретиться со своей знакомой.
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