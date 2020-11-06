Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2020, 06:41

В России предложили бороться с ожирением за счёт налогов от фастфуда

Здоровье людей может сохранить лишь системная работа в этом направлении.

Депутат Госдумы РФ Борис Менделевич в беседе с РИА "Новости" выступил с предложением направлять налоги от заведений фастфуда на борьбу с ожирением.

Я сейчас изучаю вопрос и рассматриваю возможность разработки подобного законопроекта. Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта: ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей, — отметил парламентарий.

Диетолог раскрыла секреты полезного фастфуда

Менделевич напомнил, что проблемы с лишним весом наблюдаются у 55% россиян. В этой связи в стране необходим фундаментальный закон о борьбе с ожирением. Существенно в этом вопросе может помочь увеличение информации о калорийности продукта на упаковках.

Депутат также обратил внимание на создание в стране спортивной инфраструктуры, наличие бесплатных тренажёров и занятий. В этой связи важно информировать население о подобных явлениях.

BannerImage
Артур Белкин
  • Новости
  • Госдума
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar