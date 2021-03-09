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Категорий: 18

На Сахалине трое малышей погибли в страшном пожаре, пока пьяная мать была в магазине — видео

У женщины есть ещё трое детей, они живут в детдоме.

9 марта 2021, 10:08

Страшный пожар в Сахалинской области унёс жизни трёх детей. Видео c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В селе Красногорск Томаринского района Сахалинской области в страшном пожаре погибло трое малолетних детей. Мать малышей в момент трагедии была в магазине. Причины возгорания на данный момент неизвестны. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома на улице Промышленной, 13в. По словам соседей, Полина И. 1994 года рождения в состоянии алкогольного опьянения ушла в магазин, оставив одних детей — годовалого, двухлетнего и четырёхлетнего. В это время случился пожар. Как видно на кадрах, квартира выгорела практически полностью, дети погибли.

В региональном главке МЧС отметили, что сигнал о пожаре поступил в 16:33 по местному времени. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление квартиры на первом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спустя полчаса пожар ликвидировали, к тушению привлекалось четыре человека и одна единица техники.

  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Всего у женщины шестеро детей, трое из которых находятся в детском доме. Погибшие малыши были от разных мужчин.

Мать и двое маленьких детей погибли при пожаре в Омской области

Мать и двое маленьких детей погибли при пожаре в Омской области

Ранее Лайф сообщал, что трое человек погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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