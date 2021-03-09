На Сахалине трое малышей погибли в страшном пожаре, пока пьяная мать была в магазине — видео
У женщины есть ещё трое детей, они живут в детдоме.
В селе Красногорск Томаринского района Сахалинской области в страшном пожаре погибло трое малолетних детей. Мать малышей в момент трагедии была в магазине. Причины возгорания на данный момент неизвестны. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома на улице Промышленной, 13в. По словам соседей, Полина И. 1994 года рождения в состоянии алкогольного опьянения ушла в магазин, оставив одних детей — годовалого, двухлетнего и четырёхлетнего. В это время случился пожар. Как видно на кадрах, квартира выгорела практически полностью, дети погибли.
В региональном главке МЧС отметили, что сигнал о пожаре поступил в 16:33 по местному времени. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление квартиры на первом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спустя полчаса пожар ликвидировали, к тушению привлекалось четыре человека и одна единица техники.
Всего у женщины шестеро детей, трое из которых находятся в детском доме. Погибшие малыши были от разных мужчин.
Ранее Лайф сообщал, что трое человек погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе.
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