В Хабаровске две школьницы наглотались таблеток из-за смертельного TikTok-челленджа

Две семиклассницы были госпитализированы с острым отравлением медицинскими препаратами в больницу в микрорайоне Берёзовка в Хабаровске. Как сообщил источник Лайфа, на необдуманный поступок 13-летних школьниц подтолкнуло провокационное видео в соцсети TikTok.

Как рассказал собеседник, инцидент произошёл 3 марта. В тот день подруги увидели ролик с призывом к смертельному TikTok-челленджу и решили принять участие. Для этого им надо было одновременно принять несколько сильнодействующих медицинских препаратов. Предполагалось, что данное действие вызовет галлюцинации.

Сами же школьницы сообщили правоохранителям, что не имели суицидальных настроений. Таким образом они просто хотели прославиться и набрать подписчиков. По данным источника Лайфа, в семье и в школе у девочек проблем, которые могли бы подтолкнуть их к суициду, не было.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". На данный момент выясняются все детали произошедшего.

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