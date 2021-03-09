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В Хабаровске две школьницы наглотались таблеток из-за смертельного TikTok-челленджа

Таким способом они хотели прославиться в популярной соцсети.

9 марта 2021, 09:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Две семиклассницы были госпитализированы с острым отравлением медицинскими препаратами в больницу в микрорайоне Берёзовка в Хабаровске. Как сообщил источник Лайфа, на необдуманный поступок 13-летних школьниц подтолкнуло провокационное видео в соцсети TikTok.

В TikTok стартовал новый опасный челлендж по удалению родинок подручными средствами

В TikTok стартовал новый опасный челлендж по удалению родинок подручными средствами

Как рассказал собеседник, инцидент произошёл 3 марта. В тот день подруги увидели ролик с призывом к смертельному TikTok-челленджу и решили принять участие. Для этого им надо было одновременно принять несколько сильнодействующих медицинских препаратов. Предполагалось, что данное действие вызовет галлюцинации.

Сами же школьницы сообщили правоохранителям, что не имели суицидальных настроений. Таким образом они просто хотели прославиться и набрать подписчиков. По данным источника Лайфа, в семье и в школе у девочек проблем, которые могли бы подтолкнуть их к суициду, не было.

За доведение до суицида предлагают сажать на 15 лет

За доведение до суицида предлагают сажать на 15 лет

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". На данный момент выясняются все детали произошедшего.

Ранее психолог рассказала, как уберечь детей от участия в опасных челленджах в "Тиктоке". Часто несовершеннолетние не могут определить степень угрозы, которой себя подвергают.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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