Врио главы Мордовии — о ситуации в регионе: Действительно критическая

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в беседе с РИА "Новости" заявил, что в регионе сейчас критическая ситуация. К этому, по его утверждению, причастны отправленные в отставку члены правительства республики.

"На сегодняшний день ситуация в Мордовии действительно критическая", — подчеркнул Здунов.

Он отметил, что ещё до отставки регионального кабмина были попытки совместно обдумать пути выхода из кризиса. По словам врио главы Мордовии, уволены были те люди, которые "в определяющей роли были причастны к формированию такого критического состояния в республике".

Здунов рассказал, что новый состав правительства региона определят к лету. Для этого был запущен кадровый проект "Моя Мордовия", для проведения которого привлекли высококлассных специалистов. Принять участие в испытании смогут все, независимо от места работы и проживания.

Авторы