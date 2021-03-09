В Волгограде в "шестёрке" в закрытом гараже нашли тела двух школьников

В Волгограде в одном из гаражных боксов обнаружили тела двух подростков — учащихся девятых и десятых классов. По данным источника Лайфа, тела находились в отечественной "шестёрке", их нашли ночью 8 марта.

Отмечается, что один из погибших, матери которого и принадлежит автомобиль, состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Предварительно, причиной смерти стало отравление выхлопными газами. Тела направили на экспертизу, на них не нашли признаков насильственной смерти.

Как сообщает региональное управление СКР, 7 марта подростки отогнали машину в гараж, после чего закрыли ворота бокса и снова сели в салон автомобиля. По факту гибели молодых людей организована доследственная проверка.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кемеровской области 14-летний подросток скатился с горки в сугроб и погиб. Приятели пытались откопать его, но не смогли этого сделать, поскольку снега было очень много.

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