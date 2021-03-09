Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Волгограде в "шестёрке" в закрытом гараже нашли тела двух школьников

Предварительно, подростки отравились выхлопными газами.

9 марта 2021, 09:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Волгограде в одном из гаражных боксов обнаружили тела двух подростков — учащихся девятых и десятых классов. По данным источника Лайфа, тела находились в отечественной "шестёрке", их нашли ночью 8 марта.

Отмечается, что один из погибших, матери которого и принадлежит автомобиль, состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Предварительно, причиной смерти стало отравление выхлопными газами. Тела направили на экспертизу, на них не нашли признаков насильственной смерти.

В Ленобласти мать насмерть отравила газом сына-подростка

В Ленобласти мать насмерть отравила газом сына-подростка

Как сообщает региональное управление СКР, 7 марта подростки отогнали машину в гараж, после чего закрыли ворота бокса и снова сели в салон автомобиля. По факту гибели молодых людей организована доследственная проверка.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кемеровской области 14-летний подросток скатился с горки в сугроб и погиб. Приятели пытались откопать его, но не смогли этого сделать, поскольку снега было очень много.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1