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В Кемеровской области 14-летний подросток скатился с горки в сугроб и погиб

Мальчик умер до приезда спасателей.

9 марта 2021, 07:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Обычное катание с горки закончилось трагедией для одного из кемеровских подростков. Как сообщает региональное СУ СК РФ, в результате несчастного случая погиб 14-летний школьник.

Инцидент произошёл 7 марта на снежной горке в Заводском районе города Кемерово. Около четырёх дня по местному времени мальчик, скатившись с горки на санках-ледянках, провалился в сугроб, а сверху его засыпало снегом. Приятели пытались откопать его, но не смогли этого сделать, поскольку снега было очень много.

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О случившейся трагедии очевидцы тут же сообщили в МЧС. Спасатели быстро приехали на вызов, достали подростка из сугроба. К сожалению, мальчик к тому времени уже не подавал признаков жизни.

"Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти погибшего. Следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего", — указали в ведомстве.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, причину смерти 14-летнего подростка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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А ранее Лайф писал, что в Подмосковье погиб семилетний ребёнок, который катался с горки на детской площадке. По предварительным данным, мальчик задохнулся, так как зацепился шарфом за горку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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