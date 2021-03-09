В Кемеровской области 14-летний подросток скатился с горки в сугроб и погиб
Мальчик умер до приезда спасателей.
Фото © Pixabay
Обычное катание с горки закончилось трагедией для одного из кемеровских подростков. Как сообщает региональное СУ СК РФ, в результате несчастного случая погиб 14-летний школьник.
Инцидент произошёл 7 марта на снежной горке в Заводском районе города Кемерово. Около четырёх дня по местному времени мальчик, скатившись с горки на санках-ледянках, провалился в сугроб, а сверху его засыпало снегом. Приятели пытались откопать его, но не смогли этого сделать, поскольку снега было очень много.
О случившейся трагедии очевидцы тут же сообщили в МЧС. Спасатели быстро приехали на вызов, достали подростка из сугроба. К сожалению, мальчик к тому времени уже не подавал признаков жизни.
"Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти погибшего. Следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего", — указали в ведомстве.
На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, причину смерти 14-летнего подростка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
А ранее Лайф писал, что в Подмосковье погиб семилетний ребёнок, который катался с горки на детской площадке. По предварительным данным, мальчик задохнулся, так как зацепился шарфом за горку.
Лента новостей
В России подали заявку на регистрацию вакцины от ковида, созданной вместе с Китаем
сегодня в 07:35
В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от коррупции в России в 2020 году
сегодня в 07:31
Жила в гараже без света: в Приангарье полицейские спасли из заточения львицу, которую держали в тесной клетке — видео
сегодня в 07:21
Выбор редакции
Новокузнецкий поджигатель рассказал, зачем устроил пожар в стриптиз-клубе
В Махачкале с отравлением госпитализированы 22 ребёнка и двое взрослых
В Волгограде в "шестёрке" в закрытом гараже нашли тела двух школьников
Ещё в двух торговых центрах Москвы можно будет сделать прививку от ковида
Писательница Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни
Комментариев: 0