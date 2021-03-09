Жила в гараже без света: в Приангарье полицейские спасли из заточения львицу, которую держали в тесной клетке — видео

В Иркутской области полицейские спасли из заточения львицу, которую держали в тесной клетке. Видео © Пресс-служба УМВД России по Иркутской области

В Тулуне полицейские спасли из заточения львицу, которая была найдена в небольшом вольере внутри одного из гаражей. Тревогу забили местные жители, которые в последнее время часто слышали звериный рык, сообщает УМВД РФ по Иркутской области.

По предварительным данным, ранее львица выступала в цирке шапито. Однако, когда представления прекратились, животное по какой-то причине осталось в Тулуне. Сейчас правоохранители выясняют, кто и почему допустил содержание львицы в непригодных условиях.

"Хищницу из города Тулуна транспортировали в иркутский питомник, где уже живут трое её сородичей и есть все условия для её содержания. Зоозащитники поблагодарили полицейских за участие в спасении львицы. Возможно, в будущем Сури вернётся в цирк и будет радовать зрителей своим выступлением", — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД РФ.

А ранее Лайф писал, что в Сибири полицейские спасли из заточения таксу, хозяин которой умер в больнице. Несчастная собака провела в запертой квартире больше недели.

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