В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от коррупции в России в 2020 году

В 2020 году ущерб от коррупции в России превысил 63 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

По словам начальника Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктора Балдина, сумма взяток по преступлениям об их получении превысила три миллиарда рублей, при этом дано было взяток более чем на 2,1 миллиарда рублей.

Кроме того, из-за растрат, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями, присвоения денежных средств в 2020-м был причинён имущественный ущерб на сумму свыше 58 миллиардов рублей. Это около 11% от суммы ущерба, причинённого в минувшем году всеми видами преступлений.

Кроме того, в Генпрокуратуре назвали лидирующие по уровню коррупции регионы. Отметим, что статистика говорит скорее об активности правоохранительных органов по выявлению соответствующих преступлений. Лидером по числу выявленных случаев взяточничества стала столица. Следом за ней в рейтинге идут Татарстан, Ставрополье, Подмосковье, Республика Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области.

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