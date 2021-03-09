Стали известны города России с самыми вежливыми водителями

Российский сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что вежливость на дорогах и соблюдение правил дорожного движения выше всего ценят водители в Красноярске и Москве. Об этом говорят результаты исследования компании, передаёт RT.

Автолюбители из Красноярска выше всего оценили культуру поведения на дорогах (в среднем 3,6 балла из 5). При этом пешеходы оценивают вежливость водителей несколько ниже, однако и здесь Красноярск занял первое место с результатом в 3,1 балла. Кстати, такую же оценку автомобилистам своего города (3,1 балла) дали прохожие из Москвы. В то же время, согласно опросу водителей, столица оказалась на втором месте с 3,5 балла.

Третье место поделили между собой Санкт-Петербург и Пермь. Так, культуру поведения на дорогах в этих городах водители оценили на 3,5 балла, а пешеходы — на 3,0 балла. На последних же позициях рейтинга оказался Омск, где самые низкие оценки поставили пешеходы (в среднем 2,4 балла), а водители поставили своим собратьям 3 балла. Кроме прочего, в Новосибирске пешеходы оценили культуру поведения на дорогах в 2,5 балла, а автомобилисты — в 2,8 балла.

В опросе приняли участие 13 тысяч водителей и пешеходов из городов-миллионников страны.

А недавно россияне раскрыли, как на самом деле относятся к женщинам-водителям. Более четверти мужчин признались, что некомфортно себя чувствуют, когда за рулём дама.

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