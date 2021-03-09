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Связали и пытали: неизвестные ограбили архангельского бизнесмена на 28 млн рублей

Меценат не успел нажать на тревожную кнопку, установленную в доме.

9 марта 2021, 08:32
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Архангельской области неизвестные ворвались в дом местного бизнесмена и мецената Николая К. и ограбили его на 28 миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. В момент нападения 64-летний предприниматель и его 66-летняя супруга находились дома.

Инцидент произошёл в ночь на 6 марта. Четверо злоумышленников в масках, вооружённые ножом и пистолетом, связали Николая и его жену и начали искать деньги и ценности. Сначала они обнаружили только ювелирные изделия и 5 миллионов рублей. Однако это не удовлетворило преступников, и они стали угрожать заложникам, чтобы те рассказали, где ещё хранятся деньги. Так, женщине обещали отрезать пальцы, а бизнесмену — положить на спину утюг.

После этого Николай рассказал злоумышленникам о тайнике, в котором хранились сбережения. Нападавшие, забрав все средства, вытащили сервер от камер видеонаблюдения и скрылись. Отмечается, что дом находится под охранной ЧОП, но бизнесмен не успел нажать тревожную кнопку.

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Уточняется, что предварительно ущерб составил 28 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере".

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестные похитили более 157 миллионов рублей из банковских сейфов. Жертвами кражи стали три человека.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Николай Озеров
Николай Озеров

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