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В Махачкале с отравлением госпитализированы 22 ребёнка и двое взрослых

Что стало причиной их плохого самочувствия, пока не известно.

9 марта 2021, 08:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В одну из больниц Махачкалы были доставлены сразу 24 человека с признаками пищевого отравления. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минздрав Дагестана.

"Информация об отравлении 24 жителей Махачкалы соответствует действительности, из них 22 — дети. Заболевших детей и взрослых доставили в больницу", — уточнили в ведомстве.

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Состояние всех доставленных в больницу пациентов оценивается как лёгкой или средней тяжести. Чем отравились пострадавшие, пока не известно. Однако в Минздраве жителям региона посоветовали пить кипячёную или бутилированную воду.

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Это не первое массовое отравление в Дагестане. Как ранее писал Лайф, в январе к врачам обратилось более 350 жителей Буйнакска. Там задержали главу водоканала. Кроме того, в феврале десятки школьников попали в больницу также с пищевым отравлением. Во всех случаях причиной отравления стала загрязнённая питьевая вода. Возбуждены уголовные дела.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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