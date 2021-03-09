В Махачкале с отравлением госпитализированы 22 ребёнка и двое взрослых
Что стало причиной их плохого самочувствия, пока не известно.
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В одну из больниц Махачкалы были доставлены сразу 24 человека с признаками пищевого отравления. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минздрав Дагестана.
"Информация об отравлении 24 жителей Махачкалы соответствует действительности, из них 22 — дети. Заболевших детей и взрослых доставили в больницу", — уточнили в ведомстве.
Состояние всех доставленных в больницу пациентов оценивается как лёгкой или средней тяжести. Чем отравились пострадавшие, пока не известно. Однако в Минздраве жителям региона посоветовали пить кипячёную или бутилированную воду.
Это не первое массовое отравление в Дагестане. Как ранее писал Лайф, в январе к врачам обратилось более 350 жителей Буйнакска. Там задержали главу водоканала. Кроме того, в феврале десятки школьников попали в больницу также с пищевым отравлением. Во всех случаях причиной отравления стала загрязнённая питьевая вода. Возбуждены уголовные дела.
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