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Под Иркутском живодёр расстрелял в упор собаку и протащил её на тросе за машиной — видео

Мужчину задержали и изъяли орудие убийства.

9 марта 2021, 08:04

Живодёр в Иркутской области жестоко застрелил собаку. Видео © ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Илимском районе Иркутской области двое мужчин жестоко убили собаку, привязали её тело к автомобилю и протащили на тросе. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Согласно данным ведомства, инцидент произошёл в начале марта. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что на дороге останавливается внедорожник, к которому подбегает собака. Мужчина, вышедший из автомобиля, стреляет из ружья в животное, которое не представляет для него угрозы. Затем он производит второй выстрел, а другой неизвестный проверяет пса, пнув его ногой. Следом они привязали тело убитой собаки к автомобилю с помощью троса и проволокли его за собой.

"Сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей и очевидцев происшествия, в течение нескольких часов установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель", — говорится в сообщении ведомства.

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В квартире живодёра был проведён обыск, в ходе которого изъято ружьё.

Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель". Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что в Магнитогорске неизвестный выбросил бездомную собаку с балкона многоэтажки. Инцидент попал на видео.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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