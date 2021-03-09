Под Иркутском живодёр расстрелял в упор собаку и протащил её на тросе за машиной — видео
Мужчину задержали и изъяли орудие убийства.
Живодёр в Иркутской области жестоко застрелил собаку. Видео © ГУ МВД по Иркутской области
В Усть-Илимском районе Иркутской области двое мужчин жестоко убили собаку, привязали её тело к автомобилю и протащили на тросе. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Согласно данным ведомства, инцидент произошёл в начале марта. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что на дороге останавливается внедорожник, к которому подбегает собака. Мужчина, вышедший из автомобиля, стреляет из ружья в животное, которое не представляет для него угрозы. Затем он производит второй выстрел, а другой неизвестный проверяет пса, пнув его ногой. Следом они привязали тело убитой собаки к автомобилю с помощью троса и проволокли его за собой.
"Сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей и очевидцев происшествия, в течение нескольких часов установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель", — говорится в сообщении ведомства.
В квартире живодёра был проведён обыск, в ходе которого изъято ружьё.
Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель". Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
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