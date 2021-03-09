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Судно "Академик Черский" прибыло в Калининград перед началом строительства "Северного потока — 2"

В скором времени оно начнёт работу в исключительной экономической зоне Дании.

9 марта 2021, 07:56
<p>Фото © "<a href="https://www.korabel.ru/fleet/gallery/66404.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Корабел.ру</a>"</p>

Фото © "Корабел.ру"

Трубоукладчик "Академик Черский", способный достроить газопровод "Северный поток — 2", прибыл в Калининград для ходовых и предэксплуатационных испытаний. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

После этого судно начнёт прокладывать свой участок трубы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже работает корабль "Фортуна".

Судно "Академик Черский" присоединится к прокладке "Северного потока – 2"

Судно "Академик Черский" присоединится к прокладке "Северного потока – 2"

Ранее стало известно, что старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол и четыре его коллеги-однопартийца потребовали от госсекретаря Энтони Блинкена ввести новые санкции против "Северного потока — 2".

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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