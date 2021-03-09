Судно "Академик Черский" прибыло в Калининград перед началом строительства "Северного потока — 2"
В скором времени оно начнёт работу в исключительной экономической зоне Дании.
Фото © "Корабел.ру"
Трубоукладчик "Академик Черский", способный достроить газопровод "Северный поток — 2", прибыл в Калининград для ходовых и предэксплуатационных испытаний. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
После этого судно начнёт прокладывать свой участок трубы в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже работает корабль "Фортуна".
Ранее стало известно, что старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол и четыре его коллеги-однопартийца потребовали от госсекретаря Энтони Блинкена ввести новые санкции против "Северного потока — 2".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
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