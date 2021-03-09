Специалисты "Роскачества" нашли кишечную палочку в замороженных блинчиках с мясом

Специалисты "Роскачества" проверили замороженные блинчики с мясом с прилавков российских магазинов и обнаружили в трёх образцах бактерию кишечной палочки. Об этом говорится в сообщении организации.

"Эксперты выявили несоответствия требованиям технического регламента по микробиологическим показателям у половины исследованных торговых марок. Повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у ТМ "Ашан", "Вкусвилл", "Лента", "Морозко", "От Ильиной" и "Продукты тульские от артели братьев Пушкарёвых". Блинчики с мясом "Вкусвилл", "От Ильиной" и "Морозко" содержали бактерию кишечной палочки", — рассказали в "Роскачестве".

Отмечается, что в исследовании приняло участие 20 торговых марок блинчиков с мясной начинкой, произведённых в России. Эксперты проверили продукцию по 513 показателям. Так, в товаре бренда "Продукты тульские от артели братьев Пушкарёвых" выявили превышение по содержанию энтерококков. Кроме того, на некоторых упаковках блинчиков, заявленных как полуфабрикаты, написано, что продукт достаточно разогреть, но специалисты организации пришли к выводу, что такой способ может быть опасен для здоровья.

Эксперты нашли и положительные моменты по результатам экспертизы. В исследованных блинах не было обнаружено пестицидов, тяжёлых металлов и радионуклидов в количествах, опасных для здоровья, также соответствует нормам количество фосфатов и антибиотиков в начинке. Кроме того, продукция ни одной торговой марки не содержит генно-модифицированных источников, консервантов и синтетических пищевых красителей.

Однако состав начинки в продукции некоторых брендов не соответствует заявленному на упаковке. Так, например, блинчики с мясом Metro Chef содержат ДНК сои, о чём производитель не указывает, а в продукте ТМ "Царское подворье" нашли ДНК свиньи, которая также не заявлена в составе, зато не обнаружили говядину, которая указывается на упаковке.

Отмечается, что по результатам исследований всего одна марка полностью соответствовала опережающим стандартам "Роскачества" — блинчики с мясом "Сибирская коллекция" (ООО "Щёлковский МПК").

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