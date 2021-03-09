В Москве проститутка развела бизнесмена на деньги, не оказав интим-услуг

По словам нашего собеседника, 6 марта около четырёх часов ночи в ОМВД России по Пресненскому району Москвы обратился 35-летний бизнесмен и сообщил о том, что в одном из ночных клубов в центре города к нему подошла неизвестная девушка и предложила оказать услуги сексуального характера. Мужчина согласился, после чего со своей банковской карты перевёл ей 24 тысячи рублей. Как уточняется, интим-услуг заявителю оказано не было, денежные средства не возвращены, а вымогательница скрылась в неизвестном направлении.