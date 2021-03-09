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В Москве проститутка развела бизнесмена на деньги, не оказав интим-услуг

Всё произошло в одном из клубов.

9 марта 2021, 08:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В одном из московских ночных клубов гендиректора крупного интернет-агентства обокрала девушка под видом оказания сексуальных услуг. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, 6 марта около четырёх часов ночи в ОМВД России по Пресненскому району Москвы обратился 35-летний бизнесмен и сообщил о том, что в одном из ночных клубов в центре города к нему подошла неизвестная девушка и предложила оказать услуги сексуального характера. Мужчина согласился, после чего со своей банковской карты перевёл ей 24 тысячи рублей. Как уточняется, интим-услуг заявителю оказано не было, денежные средства не возвращены, а вымогательница скрылась в неизвестном направлении.

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По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

А ранее Лайф писал, что в Новокузнецке посетитель устроил пожар в стриптиз-клубе. Не обошлось без пострадавших.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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