Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Семья из пяти человек утонула в Приморье, провалившись на авто под лёд — видео

Водолазы обнаружили тела четырёх человек.

9 марта 2021, 08:20

Семья из пяти человек утонула в Приморье, провалившись на авто под лёд. Видео © Соцсети

Семья из пяти человек, среди которых было трое детей, погибла, провалившись на автомобиле под лёд неподалёку от посёлка Тавричанка Приморского края. Как сообщил Лайфу источник, накануне они выехали на рыбалку, после чего перестали выходить на связь.

Утром 9 марта нашли их Nissan Datsun — машина провалилась под лёд. На данный момент обнаружены тела четырёх человек — женщины и детей 2006, 2007 и 2013 года рождения. Поиски тела мужчины продолжаются.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Краевая прокуратура организовала проверку по данному факту, в ходе которой будут установлены причины трагедии.

На Байкале автомобиль с людьми провалился под лёд и утонул в 15 метрах от берега

На Байкале автомобиль с людьми провалился под лёд и утонул в 15 метрах от берега

"Одновременно прокуроры проверят достаточность принятия мер профилактического характера органом местного самоуправления", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что двое детей провалились под лёд и утонули в Саратовской области.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лицо залито кровью: известная блогерша ужаснула фолловеров своим видом после избиения в баре

6 марта, 14:19

Тискали, брали на руки и фотографировались: жители Приморья довели тюленёнка до смерти — видео

сегодня в 06:43

В Волгограде в "шестёрке" в закрытом гараже нашли тела двух школьников

сегодня в 09:06

Ещё в двух торговых центрах Москвы можно будет сделать прививку от ковида

сегодня в 08:58

В Сеть попали интимные снимки Виктории Бони, за которые мошенники требовали миллионы рублей

сегодня в 09:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1