Семья из пяти человек утонула в Приморье, провалившись на авто под лёд — видео
Водолазы обнаружили тела четырёх человек.
Семья из пяти человек утонула в Приморье, провалившись на авто под лёд. Видео © Соцсети
Семья из пяти человек, среди которых было трое детей, погибла, провалившись на автомобиле под лёд неподалёку от посёлка Тавричанка Приморского края. Как сообщил Лайфу источник, накануне они выехали на рыбалку, после чего перестали выходить на связь.
Утром 9 марта нашли их Nissan Datsun — машина провалилась под лёд. На данный момент обнаружены тела четырёх человек — женщины и детей 2006, 2007 и 2013 года рождения. Поиски тела мужчины продолжаются.
Фото © LIFE
Краевая прокуратура организовала проверку по данному факту, в ходе которой будут установлены причины трагедии.
"Одновременно прокуроры проверят достаточность принятия мер профилактического характера органом местного самоуправления", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что двое детей провалились под лёд и утонули в Саратовской области.
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