Представителям некоторых профессий в России упростили досрочный выход на пенсию
Это особенно будет актуально для тех, чья специальность требует постоянного повышения квалификации.
Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Учителям, врачам, лётчикам, пожарным и ряду других категорий работников теперь станет проще досрочно выйти на пенсию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что теперь в стаж работы, который даёт право на досрочную пенсию, будут автоматически засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования. В частности, речь идёт и о курсах повышения квалификации.
"Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", — подчеркнули в кабмине.
А ранее Лайф писал, что в Госдуме опровергли информацию о повышении пенсионного возраста. Так, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин высказался о недопустимости выдумывания подобных проблем и запугивания ими россиян.
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