Представителям некоторых профессий в России упростили досрочный выход на пенсию

Учителям, врачам, лётчикам, пожарным и ряду других категорий работников теперь станет проще досрочно выйти на пенсию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что теперь в стаж работы, который даёт право на досрочную пенсию, будут автоматически засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования. В частности, речь идёт и о курсах повышения квалификации.

"Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", — подчеркнули в кабмине.

А ранее Лайф писал, что в Госдуме опровергли информацию о повышении пенсионного возраста. Так, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин высказался о недопустимости выдумывания подобных проблем и запугивания ими россиян.

Авторы