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Представителям некоторых профессий в России упростили досрочный выход на пенсию

Это особенно будет актуально для тех, чья специальность требует постоянного повышения квалификации.

9 марта 2021, 08:43
<p>Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Учителям, врачам, лётчикам, пожарным и ряду других категорий работников теперь станет проще досрочно выйти на пенсию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Стало известно, кто в 2021 году может претендовать на досрочную пенсию

Стало известно, кто в 2021 году может претендовать на досрочную пенсию

Отмечается, что теперь в стаж работы, который даёт право на досрочную пенсию, будут автоматически засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования. В частности, речь идёт и о курсах повышения квалификации.

"Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", — подчеркнули в кабмине.

Многодетным отцам в России хотят снизить пенсионный возраст

Многодетным отцам в России хотят снизить пенсионный возраст

А ранее Лайф писал, что в Госдуме опровергли информацию о повышении пенсионного возраста. Так, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин высказался о недопустимости выдумывания подобных проблем и запугивания ими россиян.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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