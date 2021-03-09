В России вводят постоянный мониторинг стоимости потребительских товаров и услуг
Этот инструмент позволит наладить систематический анализ ситуации на рынке и прогнозировать риски подорожания.
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Правительство России вводит в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на потенциальный рост стоимости. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что заняться мониторингом и оценкой динамики цен поручено Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). А при появлении тенденции к ускоренному росту цен или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства.
Так, согласно распоряжению, в ведении Минсельхоза, например, будут продукты питания и табачные изделия, а Минпромторга — потребительские товары, в том числе бытовая техника, мебель, компьютеры и телефоны. Минтранс ответственен за пассажирские перевозки различным транспортом, кроме такси, Минобрнауки — за услуги высшего образования, Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях.
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