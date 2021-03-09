Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России вводят постоянный мониторинг стоимости потребительских товаров и услуг

Этот инструмент позволит наладить систематический анализ ситуации на рынке и прогнозировать риски подорожания.

9 марта 2021, 08:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство России вводит в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на потенциальный рост стоимости. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заняться мониторингом и оценкой динамики цен поручено Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). А при появлении тенденции к ускоренному росту цен или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства.

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за распространение фейков о росте цен на продукты

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за распространение фейков о росте цен на продукты

Так, согласно распоряжению, в ведении Минсельхоза, например, будут продукты питания и табачные изделия, а Минпромторга — потребительские товары, в том числе бытовая техника, мебель, компьютеры и телефоны. Минтранс ответственен за пассажирские перевозки различным транспортом, кроме такси, Минобрнауки — за услуги высшего образования, Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях.

Ранее Лайф рассказывал, что торговые сети и производители мяса птицы договорились о заморозке отпускных цен. Это решение не касается розничной стоимости, а также может спровоцировать сокращение производства дешёвых колбас.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кабмин принял Стратегию развития угольной отрасли на 15 лет

6 марта, 07:23

СМИ: Торговые сети и производители мяса птицы договорились о заморозке отпускных цен

сегодня в 04:57

Писательница Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни

сегодня в 08:54

"Песня проигрывает для уровня Евровидения": Худрук "Бурановских бабушек" оценила победу Манижи в отборе на конкурс

сегодня в 09:18

В Сеть попали интимные снимки Виктории Бони, за которые мошенники требовали миллионы рублей

сегодня в 09:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1