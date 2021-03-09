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Писательница Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни

Автор популярных детективов несколько лет боролась с онкологическим заболеванием.

9 марта 2021, 08:54
<p>Татьяна Полякова. Фото <a href="https://eksmo.ru/authors/polyakova-tatyana-viktorovna-ID12228/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">с сайта издательства </a>© <a href="https://eksmo.ru/authors/polyakova-tatyana-viktorovna-ID12228/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Эксмо"</a></p>

Татьяна Полякова. Фото с сайта издательства © "Эксмо"

Известная писательница Татьяна Полякова умерла после продолжительной болезни во Владимире. Об этом сообщили в соцсетях её друзья и близкие. Поляковой был 61 год. Последние несколько лет она боролась с онкологией. Прощание с писательницей состоится в Свято-Успенском Княгинином монастыре в среду, 10 марта.

Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где и жила до последних дней. Она писала в жанре авантюрного детектива и была автором более 90 книг. По данным Российской книжной палаты, Полякова постоянно входила в десятку самых издаваемых авторов России, а в 2019 году вошла и в топ-5. Сама Полякова объясняла популярность детективов в последние годы тем, что этот жанр пришёл на смену приключенческой литературе советских лет.

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Ранее Лайф сообщал о смерти Станислава Мелейко — известного телеведущего и журналиста, получившего известность благодаря передаче "Гражданин и закон".

Напомним, что 6 марта в Пскове скончался известный литературный критик Валентин Курбатов. Ему был 81 год. У литератора остановилось сердце, когда он шёл по улице с цветами, однако причина смерти до сих пор не сообщается.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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