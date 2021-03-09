"Песня проигрывает для уровня Евровидения": Худрук "Бурановских бабушек" оценила победу Манижи в отборе на конкурс

"Никого не хочу обидеть, у меня такое ощущение, что не совсем для Евровидения эта исполнительница. Фольклор можно по-разному подавать, она как певица интересна, хороша. Но всё равно мне кажется, что эта песня проигрывает для уровня Евровидения. Это мои ощущения", — приводит её слова RT.