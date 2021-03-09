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"Песня проигрывает для уровня Евровидения": Худрук "Бурановских бабушек" оценила победу Манижи в отборе на конкурс

В группе отметили, что коллектив Little Big подошёл бы для конкурса лучше.

9 марта 2021, 09:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B6DEnkPCFYX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">manizha</a></p>

Фото © Instagram / manizha

Выбор певицы Манижи для участия в Евровидении-2021 является не самым очевидным. Такое мнение высказала художественный руководитель группы "Бурановские бабушки" Анна Прокопьева.

"Никого не хочу обидеть, у меня такое ощущение, что не совсем для Евровидения эта исполнительница. Фольклор можно по-разному подавать, она как певица интересна, хороша. Но всё равно мне кажется, что эта песня проигрывает для уровня Евровидения. Это мои ощущения", — приводит её слова RT.

Прокопьева выразила сожаление по поводу того, что группа Little Big, которая должна была поехать на конкурс с песней Uno в прошлом году, отказалась от участия в Евровидении-2021. По мнению худрука "Бурановских бабушек", этот коллектив больше подходит для представления России на международном мероприятии.

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Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Manizha соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом "#2Маши", исполнившим композицию Bitter words. Сама исполнительница была удивлена победой на отборе. Конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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