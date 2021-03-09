"Кому нужна такая песня?" Жириновский возмутился выбором исполнителя и композиции на Евровидение

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился выбором певицы Манижи и песни Russian woman для представления России на конкурсе Евровидение в 2021 году. По его словам, такая композиция "не нужна".

"Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России. Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей... Кто её выбрал?.. Кому нужна такая песня?" — заявил депутат журналистам.

Особенно Жириновского возмутили слова песни, которые содержат, в частности, фразу: "Сын без отца, дочь без отца".

Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Манижа соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом "#2Маши", исполнившим композицию Bitter words. Сама исполнительница была удивлена победой на отборе. Конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

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