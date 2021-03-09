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Facebook и Twitter могут оштрафовать на 24 млн рублей за неудаление призывов к участию подростков в незаконной акции

В суд поступили протоколы и в отношении Google.

9 марта 2021, 09:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Социальным сетям Facebook и Twitter грозит штраф по 12 миллионов рублей за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированной акции в Москве. Информация об этом имеется в картотеке столичного мирового судебного участка № 422, куда поступили соответствующие административные протоколы. Всего в суд направлено по три протокола в отношении каждой из компаний.

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"Они составлены по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации," — сказано в судебной базе данных. При этом уточняется, что по каждому из протоколов компаниям грозит штраф от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении "Твиттера" за неудаление запрещённой информации. Если администрация после получения уведомления не заблокирует её, то будет вынуждена заплатить штраф.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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