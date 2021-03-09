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"Никакой обязаловки": Песков назвал добровольной вакцинацию от ковида сотрудников Кремля

По его словам, каждый понимает необходимость прививки.

9 марта 2021, 11:23
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сотрудников Администрации Президента России не станут заставлять вакцинироваться от коронавируса, эта процедура будет добровольной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Те, кто не болел, и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, конечно, они понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, в ежедневных делах", — сказал Песков.

При этом он отметил, что процесс вакцинации будет добровольным и никакой "обязаловки" не будет.

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Ранее Песков сообщил, что Россия весьма скептически относится к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников. Пока нет окончательного понимания, будут ли эти документы унифицироваться.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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