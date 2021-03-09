"Никакой обязаловки": Песков назвал добровольной вакцинацию от ковида сотрудников Кремля
По его словам, каждый понимает необходимость прививки.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сотрудников Администрации Президента России не станут заставлять вакцинироваться от коронавируса, эта процедура будет добровольной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Те, кто не болел, и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, конечно, они понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, в ежедневных делах", — сказал Песков.
При этом он отметил, что процесс вакцинации будет добровольным и никакой "обязаловки" не будет.
Ранее Песков сообщил, что Россия весьма скептически относится к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников. Пока нет окончательного понимания, будут ли эти документы унифицироваться.
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