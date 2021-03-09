"Никакой обязаловки": Песков назвал добровольной вакцинацию от ковида сотрудников Кремля

Сотрудников Администрации Президента России не станут заставлять вакцинироваться от коронавируса, эта процедура будет добровольной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Те, кто не болел, и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, конечно, они понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, в ежедневных делах", — сказал Песков.