Мясников объяснил, нужно ли делать прививку от ковида тем, кто уже переболел
Хуже от препарата всё равно не станет, считает он.
Фото © Facebook / Доктор Мясников
Прививаться от коронавируса следует и тем людям, кто уже им переболел, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, прививка в таком случае не нанесёт никакого вреда.
Чтобы подкрепить свою позицию, Мясников сослался на исследование южноафриканских учёных, которые изучили реакцию организма людей, переболевших ковидом, на новые мутации вируса. Иностранные специалисты пришли к выводу, что образовавшиеся антитела не способны защитить от новых штаммов, подчеркнул Мясников.
"Вывод: если в какой-то области (стране) новые мутации становятся доминирующими, то меры защиты, вероятно, могут быть нужны и уже переболевшим", — написал врач в своём телеграм-канале.
В целях профилактики от вирусов Мясников посоветовал проводить закаливание, контролировать свои хронические болезни, а также соблюдать социальную дистанцию.
Ранее Мясников назвал самые полезные продукты для женщин. По его мнению, в первую очередь стоит обратить внимание на потребление кальция в сочетании с витамином D.
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