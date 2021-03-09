Песков назвал поводом для беспокойства возможное участие США в кибератаках на Россию

Обещанные американскими СМИ кибератаки в сторону России — тревожная информация, которая вызывает обеспокоенность вероятностью того, что США могут быть причастны к ним. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Собственно, это не что иное, как международная киберпреступность. И тот факт, что издание допускает возможность, что США могут быть причастны к этой преступности, — повод для нашего беспокойства", — сказал Песков.

Представитель Кремля ещё раз подчеркнул, что российская сторона никогда не имела и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности.

Ранее издание New York Times, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщило, что США намерены в течение ближайших трёх недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую Москве хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

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