Песков назвал некорректным сравнение "Спутника V" с русской рулеткой

Сравнение вакцины отечественного производства "Спутник V" с русской рулеткой, прозвучавшее в эфире одного из австрийских телеканалов из уст председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, является как минимум некорректным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что РФПИ выступил с определёнными заявлениями. Предприняли действия. Мы считаем это заявление как минимум некорректным. Спрос на вакцину, процесс вакцинации показывают востребованность препарата и популярность", — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Представитель Кремля указал, что в нескольких зарубежных странах налаживаются производственные цепочки "Спутника V". Это поможет в оперативном удовлетворении потребностей внешнего рынка.

"Это одна из самых популярных вакцин, одобряемых, ни у кого сомнения быть не может", — напомнил Песков.

Ранее Лайф рассказывал, что создатели "Спутника V" потребовали извинений от EMA за сравнение вакцины с русской рулеткой. Препарат одобрен более чем в 45 странах, и регулятор ЕС не имеет права подрывать доверие к органам этих государств, отметили разработчики.

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