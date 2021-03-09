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Песков назвал некорректным сравнение "Спутника V" с русской рулеткой

Процесс вакцинации демонстрирует востребованность и популярность препарата.

9 марта 2021, 10:42
<p>Фото © ТАСС / EPA / Zoltan Mathe</p>

Фото © ТАСС / EPA / Zoltan Mathe

Сравнение вакцины отечественного производства "Спутник V" с русской рулеткой, прозвучавшее в эфире одного из австрийских телеканалов из уст председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, является как минимум некорректным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что РФПИ выступил с определёнными заявлениями. Предприняли действия. Мы считаем это заявление как минимум некорректным. Спрос на вакцину, процесс вакцинации показывают востребованность препарата и популярность", — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Представитель Кремля указал, что в нескольких зарубежных странах налаживаются производственные цепочки "Спутника V". Это поможет в оперативном удовлетворении потребностей внешнего рынка.

"Это одна из самых популярных вакцин, одобряемых, ни у кого сомнения быть не может", — напомнил Песков.

Made with Russia: вакцину "Спутник V" начнут производить в Италии

Made with Russia: вакцину "Спутник V" начнут производить в Италии

Ранее Лайф рассказывал, что создатели "Спутника V" потребовали извинений от EMA за сравнение вакцины с русской рулеткой. Препарат одобрен более чем в 45 странах, и регулятор ЕС не имеет права подрывать доверие к органам этих государств, отметили разработчики.

В Чехии назвали российскую вакцину "Спутник V" одной из лучших

В Чехии назвали российскую вакцину "Спутник V" одной из лучших

Напомним, 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье "Спутника V".

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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