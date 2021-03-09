Песков — о введении сертификатов по ковиду для туристов: Весьма скептически относимся

Россия весьма скептически относится к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается сертификатов, то весьма скептический подход пока возобладал у нас. Этот вопрос рассматривался, и правительственный штаб не поддержал эту идею. Вместе с тем мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что пока окончательно не понятно, будут ли такие сертификаты унифицироваться, будут ли они взаимозаменяемы и взаимопризнаваемы. По его словам, это повод для активизации "ковидной дипломатии". Представители российского Министерства иностранных дел и других ведомств будут обсуждать этот вопрос со своими зарубежными коллегами.

Ранее инфекционист дал прогноз, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в России. По его словам, подобного развития ситуации стоит ждать к лету.

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