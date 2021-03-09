Песков — о введении сертификатов по ковиду для туристов: Весьма скептически относимся
Пока нет окончательного понимания, будут ли эти документы унифицироваться, отметил он.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Россия весьма скептически относится к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается сертификатов, то весьма скептический подход пока возобладал у нас. Этот вопрос рассматривался, и правительственный штаб не поддержал эту идею. Вместе с тем мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков отметил, что пока окончательно не понятно, будут ли такие сертификаты унифицироваться, будут ли они взаимозаменяемы и взаимопризнаваемы. По его словам, это повод для активизации "ковидной дипломатии". Представители российского Министерства иностранных дел и других ведомств будут обсуждать этот вопрос со своими зарубежными коллегами.
Ранее инфекционист дал прогноз, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в России. По его словам, подобного развития ситуации стоит ждать к лету.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
"Никакой обязаловки": Песков назвал добровольной вакцинацию от ковида сотрудников Кремля
Мясников объяснил, нужно ли делать прививку от ковида тем, кто уже переболел
Песков назвал некорректным сравнение "Спутника V" с русской рулеткой
"Хоть чёрта лысого пошлите": Музыкальный критик Соседов оценил шансы России на победу на Евровидении
"Порше" российского хоккеиста пробил стену паркинга в Москве — видео
Комментариев: 0