В КГБ Белоруссии доложили Лукашенко об угрозе дестабилизации ситуации в стране

Белорусский Комитет госбезопасности фиксирует "беспрецедентное давление" на республику и планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Об этом рассказал журналистам председатель КГБ Иван Тертель после доклада президенту Александру Лукашенко, передаёт БелТА.

По его словам, в ходе доклада главе республики он обратил внимание на несколько ключевых моментов.

"Первое — на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнёров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе — это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25–27 марта", — проинформировал журналистов Иван Тертель.

Кроме того, КГБ также отмечает рост террористических угроз "с территории соседей Белоруссии, как правило, с сопредельных государств". И тем не менее ведомство оценивает ситуацию в стране как стабильную и полностью контролируемую.

"Очевидно, это подчеркивают и наши иностранные партнёры, дипломатический корпус, что острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан", — заверил представитель КГБ.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской, которая вскоре покинула родину и получила убежище в Литве.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии направила Литве официальную просьбу о выдаче Тихановской. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оппозиционерку намерены привлечь к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Замминистра иностранных дел Литвы уже заявил, что в этой просьбе официальному Минску будет отказано.

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