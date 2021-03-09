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Российский посол Мезенцев объяснил отказ от встречи с белорусской оппозицией

По его словам, российские дипломаты не готовы к диалогу с силами, "нацеленными на подрыв государственных устоев".

9 марта 2021, 10:37
<p>Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Противники президента Белорусскии Алекснадра Лукашенко обращались к российскому послу Дмитрию Мезенцеву с просьбой о личной встрече с их делегацией, однако дипломат их принять отказался. Об этом рассказал сам Мезенцев в интервью РБК. Свою позицию он прокомментировал так: российские дипломаты не готовы к диалогу с силами, "нацеленными на подрыв государственных устоев".

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Кроме того, посол обратил внимание, что членов Координационного совета оппозиции Белоруссии "никто не выбирал", они не облечены доверием миллионов избирателей. По его словам, это одно из общественных объединений, которое должно заниматься "клубной работой, а не свержением власти".

"Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь", — заявил Дмитрий Мезенцев журналистам РБК.

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Нампомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской, которая вскоре покинула родину и получила убежище в Литве

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Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии направила Литве официальную просьбу о выдаче Тихановской. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оппозиционерку намерены привлечь к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Замминистра иностранных дел Литвы уже заявил, что в этой просьбе официальному Минску будет отказано.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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