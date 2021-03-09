Песков: Само существование России вызывает обеспокоенность у американских генералов
Он напомнил, что Москва выступает за сотрудничество с Вашингтоном в космической сфере, и надеется, что оно не падёт жертвой русофобских проявлений.
Само существование России вызывает обеспокоенность у американских генералов — так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление командующего Космическими силами США, которого обеспокоили возможности России и Китая в космосе.
"В целом само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенное опасение. Россия — мирная страна, выступает за сотрудничество, мы ценим сотрудничество РФ и США в космосе, надеемся, что оно будет продолжаться и не падёт жертвой различных русофобских проявлений", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности РФ и КНР в космосе представляют угрозу. По его словам, у этих двух стран есть множество лазерных систем, которые способны повредить или уничтожить с Земли спутники, а Россия к тому же якобы обладает "спутником-матрёшкой", который создан для "уничтожения американских спутников на орбите".
Лента новостей
Подарок подписчикам: Настя Ивлеева отметила 30-летие салютами в семи городах России — видео
сегодня в 10:27
Нужно больше времени на ответ: Елизавета II не стала подписывать заявление по поводу интервью принца Гарри и Меган Маркл
сегодня в 10:15
На Сахалине трое малышей погибли в страшном пожаре, пока пьяная мать была в магазине — видео
сегодня в 10:08
Выбор редакции
США испугались российского "спутника-матрёшки" в космосе
В Кремле оценили идею наказывать за фейки о росте цен на продукты
Российский посол Мезенцев объяснил отказ от встречи с белорусской оппозицией
В Петербурге пьяная модель в канун 8 Марта проломила череп 81-летней бабушке
Скопинский маньяк теперь миллионер: стала известна точная сумма, которую он получил за участие в шоу
Комментариев: 0