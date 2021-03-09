Песков: Само существование России вызывает обеспокоенность у американских генералов

Само существование России вызывает обеспокоенность у американских генералов — так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление командующего Космическими силами США, которого обеспокоили возможности России и Китая в космосе.

"В целом само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенное опасение. Россия — мирная страна, выступает за сотрудничество, мы ценим сотрудничество РФ и США в космосе, надеемся, что оно будет продолжаться и не падёт жертвой различных русофобских проявлений", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности РФ и КНР в космосе представляют угрозу. По его словам, у этих двух стран есть множество лазерных систем, которые способны повредить или уничтожить с Земли спутники, а Россия к тому же якобы обладает "спутником-матрёшкой", который создан для "уничтожения американских спутников на орбите".

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