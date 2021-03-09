"Грамотная манипуляция": Физиономист оценила искренность Меган Маркл в интервью Опре Уинфри
Герцогиня Сассекская просто пытается "перетянуть" внимание общества на свою сторону, уверена эксперт.
Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. Скриншот © YouTube / CBC News: The National
Физиономист Светлана Филатова в беседе с Лайфом оценила искренность герцогини Сассекской Меган Маркл в интервью американской ведущей Опре Уинфри, которое показал телеканал CBS.
"Она неплохая актриса. Очень театральные паузы, очень хочет, чтобы ей верили. Не о страданиях говорит, а о стычке интересов. Всё очень похоже на игру, потому что видно сильное преувеличение драматизма. Возможно, она действительно считает, что является жертвой, но она совсем не сломлена — челюсть поднята высоко, значит, борется", — сказала Филатова.
Физиономист выразила уверенность, что всё это — не более чем грамотная манипуляция. В частности, Маркл, по словам эксперта, "довела до абсурда" заявление про цвет кожи ребёнка.
"Это всё чистейшая манипуляция, чтобы добиться своих результатов и перетянуть хотя бы часть общества на свою сторону. Как говорят, с паршивой овцы — хоть шерсти клок. Хотели показать, что все такие монстры, а они белые и пушистые. А это, конечно же, не так", — добавила Филатова.
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Как ранее сообщал Лайф, первое телеинтервью принца Гарри и Меган Маркл было оценено в девять миллионов долларов. В ходе него пара раскрыла важные моменты жизни в королевской семье и рассказала, что послужило причиной разрыва с ней.
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