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Экс-полицейский получил условный срок за выстрел в ногу школьнице после домогательств

Ему запретили занимать должности в органах сроком на три года.

9 марта 2021, 11:14

Бывший сотрудник ППС Иван Князев получил три года условно за то, что в декабре 2020-го выстрелил в ногу девочке-подростку после того, как домогался её. Об этом сообщили в пресс-службе Симоновского суда Москвы.

"Князев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно", — приводит текст сообщения ТАСС.

Кроме того, осуждённому запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Стрельба полицейского по школьнице в Москве попала на видео

Стрельба полицейского по школьнице в Москве попала на видео

Напомним, инцидент произошёл в начале декабря 2020 года в Москве. Сильно пьяный сотрудник полиции, находившийся не при исполнении и в гражданской одежде, выстрелил в девочку-подростка из травматического пистолета после домогательств. Школьницу доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Там медики извлекли из её ноги пулю. В ходе следствия было установлено, что стрелявший является другом семьи ребёнка и пришёл к ней в гости. После этого он был уволен из органов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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