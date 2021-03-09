"Украинский полностью защищён": Зеленский рассказал о хайпе на языковом вопросе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не актуален вопрос о языке, так как согласно конституции единственным государственным языком является украинский. А люди, которые поднимают соответствующие вопросы, пытаются расколоть общество и "хайпануть". Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

"В конституции всё чётко было написано: один единственный государственный язык — украинский. Все, кто поднимают вопрос национальности, языка, Церкви, — это люди, которые хотят хайпануть временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол в обществе... Поэтому я считаю, что вопрос языка не актуален, считаю, что украинский язык полностью защищён", — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что в стране должны либерально относиться ко многим подобным темам. Президент подчеркнул, что на Украине "комфортно должно быть всем", чтобы количество населения не только сохранялось, но и увеличивалось. По его словам, МИД страны уже разрабатывает законопроект о национальных меньшинствах.

Напомним, что закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни вступил в силу летом 2019 года. Документ был подписан ещё президентом Петром Порошенко, а что касается сменившего его Владимира Зеленского, то до вступления в должность он обещал провести ревизию этого закона на предмет его соответствия конституции, а после избрания заявил, что будет защищать украинский язык. При новом президенте тотальная украинизация лишь набирает обороты. К примеру, в марте 2020-го он подписал закон об образовании, ограничивающий использование русского языка. В обществе также наблюдается раскол на языковой почве. К примеру, в феврале текущего года школьницу из Киева затравили в Сети и внесли в "Миротворец" за видео в TikTok с критикой мовы.

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