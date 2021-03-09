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Категорий: 18

"Хоть чёрта лысого пошлите": Музыкальный критик Соседов оценил шансы России на победу на Евровидении

Конкурс проводится "для зевак", уверен эксперт.

9 марта 2021, 12:11
<p>Сергей Соседов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dariagiofavorita/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dariagiofavorita</a></p>

Сергей Соседов. Фото © Instagram / dariagiofavorita

Музыкальный критик, журналист и шоумен Сергей Соседов считает, что представить Россию на песенном конкурсе Евровидение может любой человек и это никак не повлияет на результат. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

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"Хоть чёрта лысого пошлите, кого угодно. Берите первого человека с улицы и посылайте туда. И будет такой же результат, это не имеет никакого значения, кто именно туда будет послан", — сказал Соседов.

По словам музыкального критика, конкурс проводится "для зевак".

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Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Победительницей в нём стала певица Манижа с песней Russian woman. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом "#2Маши", исполнившим композицию Bitter words. Сама исполнительница была удивлена победой на отборе. Конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

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Однако далеко не все представители российского шоубиза солидарны с таким выбором. Так, например, музыкант Юрий Лоза заявил, что артистка никому не интересна в России. А художественный руководитель группы "Бурановские бабушки" Анна Прокопьева считает, что песня Манижи проигрывает для уровня Евровидения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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