"Хоть чёрта лысого пошлите": Музыкальный критик Соседов оценил шансы России на победу на Евровидении

Музыкальный критик, журналист и шоумен Сергей Соседов считает, что представить Россию на песенном конкурсе Евровидение может любой человек и это никак не повлияет на результат. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"Хоть чёрта лысого пошлите, кого угодно. Берите первого человека с улицы и посылайте туда. И будет такой же результат, это не имеет никакого значения, кто именно туда будет послан", — сказал Соседов.

По словам музыкального критика, конкурс проводится "для зевак".

Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Победительницей в нём стала певица Манижа с песней Russian woman. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом "#2Маши", исполнившим композицию Bitter words. Сама исполнительница была удивлена победой на отборе. Конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Однако далеко не все представители российского шоубиза солидарны с таким выбором. Так, например, музыкант Юрий Лоза заявил, что артистка никому не интересна в России. А художественный руководитель группы "Бурановские бабушки" Анна Прокопьева считает, что песня Манижи проигрывает для уровня Евровидения.

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