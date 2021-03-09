"В моей жизни происходили ужасные вещи": О чём говорила Манижа в интервью Лайфу за 4 года до Евровидения

О чём говорила Манижа в интервью Лайфу за четыре года до Евровидения Видео © LIFE

Вдохновители — Pink Floyd и бабушка

"Основным вдохновителем всегда была бабушка. Она первый человек, который в меня поверил и сказал: "Манижа, ты должна заниматься музыкой и петь". У меня вообще очень творческая семья, в детстве я слушала Pink Floyd, Нину Симон, и меня всё время провоцировали на то, чтобы я что-то создавала".

О начале своего пути

"Это была абсолютно хендмейд-история. Это был айфон, скотч, цветная бумага, картон, всяческие декорации, которые мы сидели с сестрой ночью вырезали, а потом утром снимали видео. Тогда не было у меня никакого светового оборудования, и фактически я ловила дневной свет в пасмурной Москве".

Об уверенности в себе

"Не нужно сейчас ориентироваться на чей-то успех, нужно ориентироваться на свой собственный. Не нужно думать, что ты не можешь. Ты можешь вообще всё, правда. В моей жизни происходили ужасные вещи. Но если я их прошла, я могу всё?"

Совет начинающим исполнителям

"Я много занималась этнической музыкой, этническим вокалом. Это когда ты понимаешь, из чего строится твой вокал, как он живёт в твоём теле. А ещё я включала музыку инструментальную и пародировала голосом бас-партии, гитару или саксофон. Это, кстати, очень классное упражнение, я вам советую его попробовать".

Секрет успеха

"Нужно просыпаться рано и что-то делать. Именно в действии начинает зарождаться личность, в этом я точно убеждена. Действия меня спасали. И действия меня привели к этому дню".

Надо уметь быть в офлайне

"Я в принципе такой закрытый достаточно человек, и при этом я выступаю на сцене. Парадоксально, да? Каждый раз это работа над собой. Типа: "Давай-давай, ты сможешь, ты сможешь!" Онлайн-площадка раскрывает больше людей, но нельзя на неё подсаживаться. Надо уметь быть в офлайне".

Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Манижа соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом "#2Маши", исполнившим композицию Bitter words. Сама исполнительница была удивлена победой на отборе. Конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

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